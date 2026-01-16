circle x black
Cerca nel sito
 

Coppa del mondo sci, Franzoni da favola: trionfo nel SuperG di Wengen

L'azzurro trionfa in Svizzera con una gara impeccabile

Giovanni Franzoni - Fotogramma/IPA
Giovanni Franzoni - Fotogramma/IPA
16 gennaio 2026 | 14.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giovanni Franzoni da favola nel Super-G di Wengen, in Svizzera. L'azzurro vince la sua prima gara in Coppa del Mondo e regala all'Italia un successo indimenticabile in una pista sacra per lo sci alpino, a tre settimane dalle Olimpiadi di Milano Cortina. Franzoni, sceso con il pettorale numero 1, ha chiuso la sua gara davanti a Babinsky (+0.35) e von Allmen (+0.37). Quarto il favorito Odermatt, che a fine gara si è anche congratulato con lui per la vittoria.

Poche settimane fa, il 24enne azzurro aveva trovato il suo primo podio in Val Gardena.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Franzoni Giovanni Franzoni Franzoni Coppa del mondo Franzoni Wengen
Vedi anche
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza