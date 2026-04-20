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Coppa Italia: Inter, favorita, cerca la finale numero 16, il Como la prima

Thuram, doppietta a 9,00 su Sisal.it, pronto a bissare il campionato

Coppa Italia: Inter, favorita, cerca la finale numero 16, il Como la prima
20 aprile 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una per la finale numero 16; l’altra per un esordio assoluto. Inter e Como, martedì sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, vanno a caccia di un record: i nerazzurri, in caso di passaggio del turno, sognano la decima così da cucirsi una stelletta sul petto. I lariani, al contrario, potrebbero puntare al primo trofeo tra i grandi della loro storia. gli esperti Sisal, dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata, ritengono i ragazzi di Chivu favoriti a 1,75 contro il 4,75 di Nico Paz e compagni mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Bilancia che pende tutta dalla parte dell’Inter anche per il passaggio turno: nerazzurri in finale a 1,36, comaschi a 3,10. Numeri netti che tengono conto della storia: il Como, infatti, non ha mai sconfitto l’Inter a San Siro e, allargando il discorso, non si prende i tre punti contro i “cugini” da ben 41 anni. Dopo lo spettacolare match, in campionato, di 8 giorni fa, la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,15, appare molto probabile: l’ipotesi che siano i nerazzurri a segnare il primo goal del match si gioca a 1,57 mentre si sale a 2,75 per vedere i comaschi esultare per primi. Posta alta dove ogni fattore può risultare determinante: l’Inter è avanti, a 1,38, per calciare più corner rispetto al Como, dato a 4,00 mentre in un match così tirato l’ipotesi di vedere un calcio di rigore con espulsione pagherebbe 12 volte la posta.

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Lautaro non verrà rischiato quindi, molto probabilmente, saranno Marcus Thuram e Pio Esposito a guidare l’attacco interista. Il francese sembra essere tornato a livelli top: quattro reti, e due assist, nelle ultime tre in Serie A. Due di queste, il figlio del grande Lilian, le ha siglate proprio contro il Como: un’altra doppietta di Thuram si gioca a 9,00. Attenzione poi a Denzel Dumfries, anche lui protagonista al Sinigallia, il quale potrebbe essere decisivo, a 3,25, con un gol o un assist. Cesc Fabregas si affida ai soliti noti: Nico Paz, primo marcatore a 9,00, con Martin Baturina pronto a supportarlo con un assist 5,00.

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Coppa Italia Inter Como Semifinale Record Trofeo
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