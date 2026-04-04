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Polemiche in Arabia: arbitro 'regala' rigore a Ronaldo e lui avvicina 1000 gol - Video

Il fuoriclasse portoghese continua a segnare in Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
04 aprile 2026 | 11.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rigore choc 'regalato' a Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese continua a segnare nella Saudi Pro League e anche nell'ultima partita di campionato, vinta dal suo Al Nassr per 5-2 contro l'Al Najma, CR7 ha collezionato una doppietta.

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Uno dei due gol però è arrivato su calcio di rigore molto contestato e che sta provocando diverse polemiche su X. Al 56' Ronaldo calcia una punizione da posizione defilata, vicina alla linea di fondo sul lato destro dell'area di rigore, prendendo in pieno un calciatore ospite in barriera. L'arbitro però ravvisa un tocco di mano e indica il dischetto.

Immediate le proteste dell'Al Najma, con le immagini che mostrano come il fallo di mano, o di braccio in questo caso, sia pressoché inesistente. Il giocatore ospite salta e colpisce sul fianco il pallone con il braccio attaccato al corpo. L'arbitro però conferma la decisione e Ronaldo trasforma il rigore.

Con la sua doppietta il portoghese, 41 anni, è arrivato a 966 gol in carriera, avvicinando ancora l'incredibile obiettivo di raggiungere quota 1000.

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