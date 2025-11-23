circle x black
Cristiano Ronaldo, in Arabia come con la Juve: rovesciata da sogno - Video

Il fuoriclasse portoghese continua a segnare

Cristiano Ronaldo - Ipa/Fotogramma
23 novembre 2025 | 22.54
Redazione Adnkronos
Cristiano Ronaldo e una rovescia da urlo. Il fuoriclasse portoghese, oggi in Arabia Saudita all'Al Nassr, è andato a segno nel 4-1 con cui la sua squadra ha travolto il malcapitato Al Khaalej in Saudi Pro League, in cui ha già siglato dieci gol e un assist in nove partite. Ma quello di Ronaldo non è stato un gol qualsiasi. Al 96', in pieno recupero, l'ex Real Madrid e Juventus ha ricevuto un cross dalla destra e si è cimentato con un gesto atletico che, soprattutto i tifosi juventini, ricordano bene.

Ronaldo, 40 anni, ha infatti colpito il pallone in rovesciata, dopo il buco di un difensore avversario, centrando l'incrocio dei pali. Un gol da favola, che CR7 ha festeggiato con il solito 'Sium'.

