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Parma, Cuesta non è più l'allenatore: tutti i nomi per la panchina

Il tecnico spagnolo ha risolto il suo contratto con il club ducale

Carlos Cuesta - Ipa/Fotogramma
Carlos Cuesta - Ipa/Fotogramma
27 settembre 2026 | 19.47
Emanuele Rizzi
LETTURA: 2 minuti

Parma Calcio 1913 ha annunciato oggi, domenica 27 settembre, che “Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa”, comunica il club gialloblu. La seduta di allenamento di domani pomeriggio sarà affidata allo staff tecnico del Club, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla nuova guida tecnica.

“A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del Ceo Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi”, concluse il Parma.

Salta così la terza panchina in Serie A. Lo spagnolo, alla sua seconda stagione in Serie A, paga un inizio di campionato deludente con appena 4 punti in 5 partite. Diventano così tre, dopo appena cinque giornate, le sostituzioni in panchina in serie A. Il primo, dopo tre turni, era stato Paolo Vanoli al posto di Fabio Grosso alla Fiorentina. Poi alla quarta giornata è toccato a Domenico Tedesco lasciare il Bologna con l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino. Ed ora è toccato a Cuesta.

Parma, i nomi per la panchina

In pole position per sostituire Cuesta sulla panchina del Parma, come riportato da SkySport, c'è Alberto Gilardino, che prima però deve risolvere il suo contratto con il Pisa, da cui è stato esonerato nel corso della scorsa stagione. Non prendono quota invece le piste che portano a Igor Tudor e Stefano Pioli, liberi da contratti ma intenzionati ad aspettare club con obiettivi più importanti per ripartire, mentre non si esclude la soluzione interna che porta a Nicola Corrent, attuale allenatore della Primavera ducale.

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Calcio Parma Calcio 1913 Carlos Cuesta Serie A
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