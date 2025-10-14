circle x black
Italia, Ventura rivela: "Mai chiesto a De Rossi di entrare contro la Svezia"

L'ex ct della Nazionale è tornato sul celebre episodio durante il ritorno dei playoff a San Siro

Gian Piero Ventura - Ipa/Fotogramma
14 ottobre 2025 | 12.00
Redazione Adnkronos
Gian Piero Ventura stava per far entrare Daniele De Rossi durante la famigerata il ritorno dei playoff tra Italia e Svezia, finita 0-0, che costò nel 2017 la prima esclusione ai Mondiali? "E' la più grande fake news della storia degli ultimi 50 anni nel calcio nazionale italiano. Nessuno voleva far entrare De Rossi, però credo che sia ancora in vita insieme a quella persona con cui sta parlando", ovvero il preparatore atletico Alessandro Innocenti. Lo rivela l'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura, durante il 'Processo al 90°' condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari.

Il riferimento è a quel famoso video in cui De Rossi protestava, sembrando dire che non doveva entrare lui ma un attaccante, nello specifico Lorenzo Insigne, perché "non dobbiamo pareggiare, dobbiamo vincere". "Nessuno ha chiesto a De Rossi di entrare, era semplicemente il preparatore che a turno cercava di far alzare i giocatori per tenerli caldi in caso di necessità - chiarisce Ventura -. Questa è la conferma delle difficoltà nell'ambiente, è una cosa inventata di sana pianta. Io non gli ho chiesto mai di entrare in quella partita".

Anche Innocenti, prosegue Ventura "oggi è in buona salute, quindi basterebbe chiamarlo. Semplicemente a turno faceva alzare i giocatori per farli scaldare, in quel caso l'ha chiesto a De Rossi, io non ho neanche visto questa scena. L'ho vista quando poi è stata riproposta alcuni giorni dopo. Quindi questa è una fake che ha dell'incredibile. Però è una conferma che tutto quello che poteva essere rovesciato di negativo veniva rovesciato".

