circle x black
Cerca nel sito
 

Dele Alli dà fuoco alla maglia dell’Arsenal in diretta, tifosi infuriati

L'ex giocatore del Tottenham ha perso una sfida sui social con uno streamer ed ha prima indossato la maglia dei Gunners e poi bruciata

Dele Alli - Ipa
Dele Alli - Ipa
Segui Adnkronos su Google
10 novembre 2026 | 20.19
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Tifosi dell'Arsenal infuriati per l'ultima trovata dell'ex giocatore del Tottenham Dele Alli che è finito al centro di un video diventato rapidamente virale sui social. Dopo una sfida a Ea Fc 27 contro lo streamer IShowSpeed l'ormai ex centrocampista aveva scommesso che avrebbe indossato la maglia dell'Arsenal in caso di ko, cosa che è avvenuta, ma dopo aver mantenuto la promessa, ha provato anche a darle fuoco davanti alle telecamere.

Dopo la fine dell'esperienza con il Como ormai un anno fa Dele Alli è rimasto senza squadra, a 30 anni, e in attesa ha avviato una carriera da streamer dove condivide in live la sua vita con gli appassionati. Nell'ultimo video ha fatto arrabbiare sia i tifosi del Tottenham che dell'Arsenal con un gesto che ha scatenato le polemiche.

Nella live successiva ha preso la maglia e le ha dato fuoco con un accendino, per ribadire che resterà per sempre dalla parte del Tottenham ma non è bastato a placare gli animi sui social.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video
Burkina Faso, gli alberi delle donne che combattono povertà e malnutrizione infantile - Video
Funghi velenosi, i consigli del tossicologo per non correre rischi - Video
Sinner: "Sto bene, sto seguendo gli esperti per tornare più forte di prima" - Video
Pierpaolo Spollon e Andrea Lattanzi: "Oggi è vero ciò che accade o ciò che ci dicono sia vero?"
News to go
Bonus mamme lavoratrici nella Manovra 2027
Crosetto: "Aiuti all'Ucraina sempre più limitati. I cyberattacchi? Devono cambiare gli Stati" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza