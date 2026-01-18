circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Australian Open, oggi Alcaraz-Walton - Il match in diretta

Il fuoriclasse spagnolo di scena nel primo turno a Melbourne

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
18 gennaio 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz scende in campo oggi, domenica 18 gennaio, per il debutto agli Australian Open 2026. Nel programma della prima giornata di Melbourne lo spagnolo affronta l'australiano Adam Walton (numero 79 del mondo) nel primo turno dello Slam di Melbourne, il primo della stagione e a cui Alcaraz arriva da numero uno del ranking. Si gioca non prima delle 11.

Dove vedere il match? Alcaraz-Walton, come tutti gli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

Lo spagnolo è reduce dalla sconfitta nella finale delle ultime Atp Finals contro Jannik Sinner e dall'infortunio che lo ha costretto a saltare le Final Eight di Coppa Davis, in cui la sua Spagna è stata battuta in finale dall'Italia.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Alcaraz Carlos Alcaraz Alcaraz Walton Alcaraz Walton diretta Australian Open
Vedi anche
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza