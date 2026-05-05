I Gunners hanno battuto di Colchoneros di Simeone nella semifinale di ritorno
L'Arsenal vola in finale di Champions League. Oggi, martedì 5 maggio, i Gunners hanno battuto l'Atletico Madrid di Simeone 1-0 nella semifinale di ritorno della massima competizione europea, staccando un biglietto per la Puskas Arena di Budapest dopo l'1-1 dell'andata. A decidere il match e a far sognare l'Emirates Stadium il gol di Saka, arrivato al 45'.
Domani la seconda semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.