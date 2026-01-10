LIVE
La squadra di Palladino ospita i granata alla New Balance Arena
L'Atalanta torna in campo in Serie A. La Dea sfida oggi, sabato 10 gennaio, il Torino alla New Balance Arena nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dalla netta vittoria di Bologna, mentre quella di Baroni è stata battuta in casa dall'Udinese nell'ultimo turno. Si comincia alle 20:45.
Dove vedere Atalanta-Torino? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn.
Nella prossima giornata di campionato, venerdì 16 gennaio l'Atalanta sarà impegnata in trasferta a Pisa (ore 20:45). Il Torino ospiterà la Roma domenica 18 gennaio (alle 18).