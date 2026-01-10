circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Serie A, oggi Atalanta-Torino - La partita in diretta

La squadra di Palladino ospita i granata alla New Balance Arena

Krstovic - Fotogramma/IPA
Krstovic - Fotogramma/IPA
10 gennaio 2026 | 20.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta torna in campo in Serie A. La Dea sfida oggi, sabato 10 gennaio, il Torino alla New Balance Arena nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dalla netta vittoria di Bologna, mentre quella di Baroni è stata battuta in casa dall'Udinese nell'ultimo turno. Si comincia alle 20:45.

Dove vedere Atalanta-Torino? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn.

Nella prossima giornata di campionato, venerdì 16 gennaio l'Atalanta sarà impegnata in trasferta a Pisa (ore 20:45). Il Torino ospiterà la Roma domenica 18 gennaio (alle 18).

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Atalanta Torino Atalanta Torino oggi
Vedi anche
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza