Novak Djokovic torna protagonista agli Australian Open 2026 . Oggi, lunedì 19 gennaio, il tennista serbo affronta lo spagnolo Pedro Martinez , numero 71 del mondo nel primo turno del primo Slam della stagione, a cui Jannik Sinner arriva da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025. Djokovic è reduce dal forfait alle ultime Atp Finals per problemi fisici.

Dove vedere Djokovic-Martinez? Come tutte le partite degli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.