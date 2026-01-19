circle x black
Australian Open, oggi Djokovic-Martinez - Il match in diretta

L'ex numero uno affronta lo spagnolo nel primo turno dello Slam australiano

Novak Djokovic - Fotogramma/IPA
Novak Djokovic - Fotogramma/IPA
19 gennaio 2026 | 10.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic torna protagonista agli Australian Open 2026. Oggi, lunedì 19 gennaio, il tennista serbo affronta lo spagnolo Pedro Martinez, numero 71 del mondo nel primo turno del primo Slam della stagione, a cui Jannik Sinner arriva da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025. Djokovic è reduce dal forfait alle ultime Atp Finals per problemi fisici.

Dove vedere Djokovic-Martinez? Come tutte le partite degli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà quindi il loro primo incrocio.

