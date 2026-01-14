circle x black
Serie A, oggi Napoli-Parma - Diretta

I partenopei ospitano i ducali nel recupero della 16esima giornata di Serie A

Il Napoli - Afp
Il Napoli - Afp
14 gennaio 2026 | 17.32
Redazione Adnkronos
Torna in campo il Napoli. La squadra partenopea sfida oggi, mercoledì 14 gennaio, il Parma - in diretta tv e streaming - al Maradona nel recupero della 16esima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte sono reduci dal pareggio nel big match contro l'Inter, restando così a -4 dai nerazzurri capolisti, mentre quelli di Cuesta hanno vinto nella trasferta di Lecce per 2-1, conquistando preziosi punti salvezza.

Nel prossimo turno il Napoli ospiterà il Sassuolo, mentre il Parma sfiderà al Tardini il Genoa.

