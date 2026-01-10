circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Sinner-Alcaraz, esibizione show a Seul - Diretta

L'azzurro sfida lo spagnolo nel primo impegno (non ufficiale) della nuova stagione

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
10 gennaio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inizia il 2026 di Jannik Sinner. Oggi, sabato 10 gennaio, il fuoriclasse azzurro affronta Carlos Alcaraz nel primo match dell'anno. Si tratta di una ricchissima esibizione a Seul, in Corea del Sud, 'The Hyundai Card Super Match'. Il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp ricominceranno così da dove avevano finito, visto che si erano affrontati anche nell'ultima partita ufficiale del 2025, la finale delle Atp Finals a Torino vinta proprio da Sinner.

Il primo impegno ufficiale arriverà invece con gli Australian Open, il primo Slam della nuova stagione.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner oggi sinner diretta alcaraz alcaraz diretta sinner alcaraz diretta sinner alcaraz live
Vedi anche
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza