L'azzurro sfida lo spagnolo nel primo impegno (non ufficiale) della nuova stagione
Inizia il 2026 di Jannik Sinner. Oggi, sabato 10 gennaio, il fuoriclasse azzurro affronta Carlos Alcaraz nel primo match dell'anno. Si tratta di una ricchissima esibizione a Seul, in Corea del Sud, 'The Hyundai Card Super Match'. Il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp ricominceranno così da dove avevano finito, visto che si erano affrontati anche nell'ultima partita ufficiale del 2025, la finale delle Atp Finals a Torino vinta proprio da Sinner.
Il primo impegno ufficiale arriverà invece con gli Australian Open, il primo Slam della nuova stagione.