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Djokovic-Prizmic: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista serbo sfida il croato nel secondo turno degli Internazionali d'Italia

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
08 maggio 2026 | 06.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic esordisce negli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista serbo sfida il croato Dino Prizmic - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, dopo aver ottenuto un bye al primo. Djokovic torna in campo dopo l'infortunio, con la sua ultima apparizione che risaliva allo scorso marzo a Indian Wells, quando fu eliminato da Draper agli ottavi.

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Djokovic-Prizmic, orario e precedenti

La sfida tra Djokovic e Prizmic è in programma oggi, venerdì 8 maggio, alle ore 14.30 circa. Il match del serbo è infatti il terzo sul Centrale del Foro Italico, in cui si inizierà a giocare alle 11. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Djokovic agli Australian Open 2024, quando il serbo si impose in quattro set al primo turno.

Djokovic-Prizmic, dove vederla in tv

Djokovic-Prizmic sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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