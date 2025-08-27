circle x black
Cerca nel sito
 

Djokovic-Svajda: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Il tennista serbo affronta l'americano nel secondo turno degli Us Open

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
27 agosto 2025 | 07.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic scende in campo agli Us Open 2025. Il tennista serbo sfida oggi, mercoledì 27 agosto, lo statunitense Zachary Sva jda, numero 145 del mondo, nel secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione e vinto, lo scorso anno, da Jannik Sinner. Nole è tornato sul cemento americano, sua superificie preferita, dopo aver saltato i Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, e ha battuto all'esordio nel torneo un altro statunitense, Learner Tien.

Djokovic-Svajda, orario e precedenti

La sfida tra Djokovic e Svajda è in programma oggi, mercoledì 27 agosto, alle 17.30 ora italiana, essendo il primo match sull'Arthur Ashe Stadium. I due non si sono mai affrontati in carriera, con quello degli Us Open che sarà dunque il loro primo incontro.

Djokovic-Svajda, dove vederla in tv

Djokovic-Svajda, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
djokovic djokovic svadja djokovic oggi djokovic us open djokovic dove vederla in tv djokovic orario
Vedi anche
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza