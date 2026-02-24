circle x black
D'Olimpio: "Da stadio Lazio ci aspettiamo solo ricadute positive per il quartiere Flaminio, prima gara nel 2031-32"

24 febbraio 2026 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Quale sarà l’impatto urbano sul quartiere Flaminio? Sono previsti interventi come la realizzazione di un ponte di collegamento, ex ponte dismesso e ci aspettiamo solo ricadute positive su tutto il contesto urbano di pertinenza. Se le cose andranno come speriamo la prima partita dovremmo averla ne 2031-32”. Lo ha detto il prof. Domenico D’Olimpio, Professore Associato di Tecnologia dell’Architettura c/o Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura - Università La Sapienza di Roma tra gli intervenuti al Forum Adnkronos al Palazzo dell'informazione sul progetto del nuovo stadio della Lazio.

