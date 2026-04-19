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Donnarumma, erroraccio in City-Arsenal che può decidere la Premier: cos'è successo - Il video

Poco dopo il vantaggio dei suoi, il capitano della Nazionale sbaglia clamorosamente un rinvio

Donnarumma - frame X
Donnarumma - frame X
19 aprile 2026 | 18.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giornata da dimenticare per Gianluigi Donnarumma. Oggi, domenica 19 aprile, il portiere del Manchester City è stato protagonista di un brutto errore nella partita di Premier League contro l'Arsenal. Una 'papera', quella dell'ex portiere del Psg, che potrebbe decidere lo scontro diretto tra le due squadre e il campionato inglese. Succede tutto al 18', poco dopo il vantaggio dei Citizens firmato Cherky. Al 18', il capitano della Nazionale sbaglia clamorosamente il rinvio e permette all'Arsenal di realizzare il gol del pari con Havertz.

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Un brutto infortunio per il portiere italiano, che non sta vivendo il momento migliore della sua carriera dopo la sconfitta con la Bosnia nel playoff per i Mondiali, costata agli azzurri la partecipazione alla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva.

Incredulo, in panchina, il tecnico del City Pep Guardiola. L'errore di Donnarumma potrebbe costare la Premier League: con un pareggio, l'Arsenal resterebbe primo a +6 sul City (che però deve giocare una partita in più).

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Gianluigi Donnarumma Donnarumma Manchester City Arsenal papera Donnarumma errore Donnarumma
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