Giovani calciatori dell'Inter a lezione da Bper

Nell’ambito del percorso Educational strutturato dal Club per capire come gestire il proprio denaro

12 marzo 2026 | 09.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prosegue l’impegno di Bper, – Official Banking Partner di Inter - a favore dell’educazione finanziaria delle nuove generazioni. Nella sala convegni di Villa Clerici, presso il Tim Youth Centre, quartier generale del Settore Giovanile dell’Inter, si è tenuto un doppio appuntamento rivolto ai giovani calciatori nerazzurri. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del percorso Educational strutturato dal Club a beneficio di ragazze e ragazzi di tutto il settore giovanile. La giornata si è articolata con una prima sessione dedicata all’Under 20 (Primavera) e una seconda tranche di interventi per i ragazzi Under 16, Under 17 e Under 18. In totale, hanno partecipato quasi 90 calciatori. Durante gli incontri i ragazzi sono stati guidati in un percorso semplice e concreto per capire come gestire il proprio denaro e poter organizzare al meglio risparmi e spese quotidiane. Illustrati anche concetti di base in materia di investimenti e pianificazione finanziaria, spiegati con esempi pratici legati alla loro vita di atleti. Ampio spazio è stato dedicato anche all’illustrazione degli errori più frequenti in termini di gestione del denaro e su come evitarli, con un focus dedicato ai rischi più comuni e alle trappole finanziarie che possono colpire soprattutto i più giovani. Ospite d’eccezione l’ex nerazzurro Danilo D’Ambrosio, oggi imprenditore, che ha risposto alle domande dei ragazzi sul percorso di gestione del proprio post-carriera sportiva e sulla sua esperienza di venture capitalist. Presente all’evento anche Massimo Tarantino, direttore del settore giovanile dell’Inter.

Giovanna Zacchi, Head of ESG Strategy di Bper, dichiara: “Siamo lieti di aver contribuito a un momento formativo così importante, che aveva come obiettivo dare ai ragazzi una bussola chiara, conoscenze pratiche che aiutino a prendere decisioni responsabili e consapevoli in materia di gestione del denaro. Per chi cresce in un contesto professionistico, in cui l’indipendenza economica arriva prima che in altri ambiti, imparare a muoversi con sicurezza nel mondo finanziario è una competenza tanto importante quanto quella sviluppata in campo”.

