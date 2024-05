Ritorno della semifinale di Europa League oggi, giovedì 9 maggio, tra Atalanta e Olympique Marsiglia. Il match per conquistare l'accesso alla finale si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo dalle 21. Sarà possibile vederlo in diretta su Dazn e Sky Sport e in streaming su Dazn, SkyGo, NOW.

Dopo l’1-1 dell’andata, la squadra di Gian Piero Gasperini affronta i francesi di Jean-Louis Gasset con i favori del pronostico.