La Mercedes del pilota italiano è stata la più veloce nelle terze libere. Nel finale incidente per la Ferrari di Hamilton

Nell'ultima sessione di prove libere del Gp del Belgio di F1 sul circuito di Spa-Francorchamps la monoposto più veloce è stata la Mercedes di Kimi Antonelli in 1.45.990, che ha chiuso davanti alla Mclaren di Lando Norris e alla Red Bull di Max Verstappen.

Quarto tempo per l'altra Mercedes di George Russell, seguita dalla Ferrari di Lewis Hamilton, protagonista però di un incidente nel finale delle Fp3, con l'ala posteriore danneggiata e la gomma posteriore destra divelta dopo l'impatto con le barriere. Corsa contro il tempo ora per i meccanici del team di Maranello per rimettere in pista la monoposto in vista delle qualifiche per la pole position in programma alle ore 16.

A chiudere la top ten l'altra Ferrari di Charles Leclerc, sesta, seguita dalla McLaren di Oscar Piastri, dalle Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto e dall'altra Red Bull di Isak Hadjar, decima.