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Antonelli: "Grandiosa la chiacchierata con Federer, mi ha consigliato di gestire le emozioni"

Il pilota emiliano: "Negli ultimi anni mi sono appassionato al tennis grazie a Sinner"

Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
16 luglio 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La chiacchierata con Federer a Wimbledon è stata grandiosa. Negli ultimi due o tre anni mi sono appassionato al tennis anche grazie alla conoscenza con Sinner e parlare con Federer è stato fantastico: abbiamo parlato di quando lui giocava, della vita in generale e delle mie gare. E' una persona umile e aperta, è stato stupendo. E mi ha dato un consiglio: pensare ad una gara alla vola e gestire le emozioni". Così il pilota della Mercedes Kimi Antonelli nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del fine settimana del Gp del Belgio a Spa.

“A Silverstone eravamo in alto in tutte le sessioni, ed è importante -aggiunge il 19enne emiliano-. Io devo dare il massimo in tutti gli aspetti che posso controllare e fornire le prestazioni. Il resto non dipende da me. Ho avuto abbastanza episodi sfortunati, episodi esterni che non potevo gestire. Ma fa parte del motorsport. Il team sta facendo di tutto perché non accada di nuovo. Che prospettive a Spa? Ci aspettiamo di essere veloci, anche se la Ferrari è stata una sorpresa a Silverstone e in qualifica sembrano avere sempre qualcosa in più del previsto. Ma massima attenzione anche a Red Bull e McLaren. Sono concentrato però su me stesso. L’affidabilità non è stato il nostro punto di forza a differenza di Ferrari, ma si sta lavorando duramente affinché non ci siano più problemi. Di sicuro, sia io che Russell abbiamo perso punti importanti per alcuni”

"Il voto di metà stagione? Non mi darei 10, ad esempio per l’errore in Australia nelle FP3. E poi lì ho quasi mancato le qualifiche. In Giappone ho vinto, ma sono partito davvero male… Dopodiché, più di recente, l’errore nella Sprint a Miami o le qualifiche a Barcellona e in Austria. Mi darei 8,5", conclude Antonelli.

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tennis sinner antonelli f1 federer wimbledon gp belgio
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