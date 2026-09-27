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Fabrizio Romano cerca fidanzata: "Spero di trovarla, è una priorità"

L'esperto di calciomercato ha parlato del suo lavoro e non solo

Fabrizio Romano - Ipa/Fotogramma
Fabrizio Romano - Ipa/Fotogramma
27 settembre 2026 | 13.18
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Fabrizio Romano cerca fidanzata. L'esperto di calciomercato, attivissimo sui social dove conta milioni di follower tra Italia ed estero, ha parlato delle difficoltà di conciliare lavoro e vita privata, ammettendo di volersi dedicare un po' di più alla ricerca di una partner.

"Sono ormai tre anni che non sono più fidanzato", ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera, "Spero di trovarla, è una delle mie priorità. Ho sacrificato qualche momento della vita personale. È un prezzo alto, una ferita aperta". "Ho difficoltà a inquadrarmi in una categoria. Un giorno mi sento giornalista, un altro content creator. Un altro giorno ancora nessuno dei due. Influencer no. È una parola che non mi piace e non ha a che fare in ciò che faccio", ha raccontato ancora Romano parlando del suo lavoro.

"Può esserci una parte più business, diversa dal giornalismo tradizionale, ho alcune partnership, ma ad esempio ho sempre voluto mantenere gratuita la mia piattaforma", ha spiegato Romano, "credo che il calciomercato debba essere per tutti. Con una app puoi guadagnare di più, mi dicono. Ma non voglio".

Anche il suo lavoro però è destinato a cambiare: "Qualcosa cambierà. Spariranno gli 'Here We Go'? Non spariranno, resteranno sul mio account. Ma più il tempo passa, più acquista valore la qualità", ha svelato, "il calciomercato mi ha dato tutto, ma è diventato tossico, eccessivo e bulimico. Voglio fare qualcosa di diverso: anziché fare 100 post al giorno per una trattativa vorrei approfondire il perché di un acquisto, spiegare se un giocatore è bravo o meno. Un salto di qualità insomma".

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