Atalanta, infortunio per Djimsiti

Lesione muscolare per il difensore

Berat Djimsiti - (Ipa/Fotogramma)
17 dicembre 2025 | 17.29
Brutte notizie per Raffaele Palladino. Il difensore della Dea, che ha accusato un infortunio muscolare nell'ultimo match di Serie A contro il Cagliari, ha riportato una lesione fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale destro. Non si tratterà quindi di un lungo lo stop per il centrale, che sarà costretto comunque a rimanere fermo per circa tre settimane. Djimsiti salterà quindi i prossimi match contro Genoa e Inter (28 dicembre) e spera di recuperare per la sfida contro la Roma a gennaio.

Il tecnico contro il Genoa potrà fare affidamento su Hien che ha recuperato dall'influenza. Il centrale sarà coadiuvato da Scalvini e Kolasinac visto che Kossounou, al pari di Lookman, è via per gli impegni in Coppa d'Africa. In avanti possibile chance per Pasalic, ma occhio a Maldini che potrebbe prendere proprio il posto dell'attaccante. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

