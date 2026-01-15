circle x black
Atalanta, preso Raspadori

L'attaccante torna in Serie A dopo la parentesi spagnola degli ultimi mesi

15 gennaio 2026 | 16.13
Giacomo Raspadori all'Atalanta: accordo siglato tra le parti. Ieri l'attaccante ha fatto tappa alla clinica La Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche con il club orobico. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale del club nerazzurro e il ritorno nel listone Fantacalcio.

L'accordo con l'Atletico Madrid è stato trovato sulla base di circa 23 milioni di euro più bonus, per Raspodori un contratto di 4 anni e mezzo.

La Dea si è assicurata un attaccante di livello, dopo aver superato nelle ultime settimane la concorrenza di club come Roma e Napoli. 

 

 

