Bologna, finalmente ecco Immobile

L'attaccante è tra i convocati in Coppa Italia dopo l'infortunio

Il Bologna domani sarà impegnato contro il Parma negli ottavi di finale di Coppa Italia: la nota positiva arriva da Ciro Immobile, che tornerà a disposizione di mister Vincenzo Italiano smaltito l'infortunio muscolare patito ad agosto. L'attaccante ex Lazio è carico per ritrovare minutaggio e, soprattutto, la via del gol.

Ecco l'elenco completo dei convocati rossoblù contro il Parma in Coppa Italia: Franceschelli, Pessina, Ravaglia; Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea; Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana; Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Fantacalcio.it per Adnkronos