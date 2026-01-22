circle x black
Castro non convocato: Bologna, attaccante out

KO per una sindrome influenzale

Santiago Castro - (Ipa/Fotogramma)
Santiago Castro - (Ipa/Fotogramma)
22 gennaio 2026 | 16.41
Brutte notizie per Italiano, che dovrà fare a meno di Santiago Castro per un problema fisico. Come diramato ufficialmente nella nota convocati per Bologna-Celtic, l'argentino sarà indisponibile questa sera a causa di una sindrome influenzale

Castro sarà da valutare, dunque, nei prossimi giorni anche in vista della prossima gara contro il Genoa. Non è da escludere che possa essere in dubbio e recuperare almeno per un posto dalla panchina. Una chance importante per Dallinga, il cui futuro è in bilico.

Di seguito, l'elenco completo dei convocati per Bologna-Celtic.

Portieri:  Pessina, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Baroncioni (70), Casale,  Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti:  Ferguson, Lai (71), Moro, Pobega;

Attaccanti:  Cambiaghi, Castaldo (73), Dallinga, Dominguez, Negri (74), Odgaard, Orsolini, Rowe.

Santiago Castro non è disponibile per sindrome influenzale.

