Como: colpo Morata, il comunicato

Alvaro Morata è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. È arrivata la conferma del club tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. L'attaccante arriva in prestito con obbligo di riscatto; in contemporanea con i lariani, anche il Milan ha pubblicato un comunicato per ufficializzare la cessione del giocatore. Di seguito il comunicato del Como su Morata: "Il Como 1907 annuncia l’arrivo a titolo temporaneo con obbligo di riscatto di Álvaro Morata. Attaccante che ha militato nelle fila di alcune delle più grandi squadre del mondo, arriva a Como dopo aver vestito le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid e della nazionale spagnola".

Morata al Fantacalcio, ci risiamo. Dopo Juventus e Milan, l'attaccante torna in Serie A per vestire la maglia del Como. I fantallenatori che pensano a lui in vista dell'asta dovranno tenere conto del ruolo: attaccante nel Classic, Pc nel Mantra. Il suo FVM attualmente è 84, mentre la quotazione al momento del suo ritorno nel listone è di 18.

Le parole di Morata ai canali ufficiali del Como: “Sono veramente felice di essere arrivato a Como. Lo scorso anno giocando contro i lariani ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c’è tanta ambizione. Ai tifosi e al Club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia”.

Fantacalcio.it per Adnkronos