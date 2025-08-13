circle x black
Cerca nel sito
 

Como: colpo Morata, il comunicato

sponsor

L'attaccante spagnolo rinforzo dei lariani per il prossimo campionato

Alvaro Morata - (Ipa/Fotogramma)
Alvaro Morata - (Ipa/Fotogramma)
13 agosto 2025 | 14.42
LETTURA: 1 minuti

Alvaro Morata è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. È arrivata la conferma del club tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito internet. L'attaccante arriva in prestito con obbligo di riscatto; in contemporanea con i lariani, anche il Milan ha pubblicato un comunicato per ufficializzare la cessione del giocatore. Di seguito il comunicato del Como su Morata: "Il Como 1907 annuncia l’arrivo a titolo temporaneo con obbligo di riscatto di Álvaro Morata. Attaccante che ha militato nelle fila di alcune delle più grandi squadre del mondo, arriva a Como dopo aver vestito le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid e della nazionale spagnola". 

Morata al Fantacalcio, ci risiamo. Dopo Juventus e Milan, l'attaccante torna in Serie A per vestire la maglia del Como. I fantallenatori che pensano a lui in vista dell'asta dovranno tenere conto del ruolo: attaccante nel Classic, Pc nel Mantra. Il suo FVM attualmente è 84, mentre la quotazione al momento del suo ritorno nel listone è di 18.

Le parole di Morata ai canali ufficiali del Como: “Sono veramente felice di essere arrivato a Como. Lo scorso anno giocando contro i lariani ho potuto apprezzare la squadra e il progetto, si vede che c’è tanta ambizione. Ai tifosi e al Club prometto che darò il 200% in ogni allenamento e ogni partita, non vedo l’ora di indossare questa maglia”. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video
Incendio sull'A1, a fuoco ruota cisterna Gpl: le immagini - Video
News to go
Vacanze estate 2025, fuga dall'afa: boom turisti in montagna
News to go
Al-Jazeera: "Uccisi a Gaza 5 nostri reporter"
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza