Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 32a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 33a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di stasera con Genoa-Lazio alle 18.30 e Cagliari-Juventus in programma alle 20.45 come primo match della giornata. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere - Okoye: Ci aspettiamo un match bloccato ed equilibrato, con Okoye pronto a sfornare anche qualche parata delle sue. Potrebbe anche arrivare un gol subito, ma la sua prova sarà positiva.

Il difensore - Bellanova: Una vera e propria furia pronta a mettere in estrema difficoltà la catena mancina del Frosinone. I grandi spazi che spesso sono abituati a lasciare i ciociari, potrebbero essere riempiti dai suoi inserimenti.

Il centrocampista - Thorstvedt: Dopo l'infortunio di Berardi è diventato un punto di riferimento in termini di regia offensiva. Con il Lecce ci aspettiamo un match molto equilibrato: occhio alle sue conclusioni dalla distanza e ai suoi inserimenti nel gioco aereo.

L'attaccante - Dybala: Ha giocato solo un tempo con il Milan e dunque potrebbe esser pronto per giocare dal 1' anche nel delicato match casalingo con il Bologna. Senza Lukaku, la Roma pende ancor di più dalle sue giocate.

Il nome Mantra - Suslov (C/W/T): Sono mancati i bonus nell'ultimo periodo, ma resta un profilo di classe e soprattutto molto importante al Mantra. Sia come C che come W potrebbe essere molto intrigante in questa giornata.

Fantacalcio.it per Adnkronos