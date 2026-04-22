Fantacalcio, 3 giocatori tornati protagonisti

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COLOMBO
- Mister De Rossi ha ammesso nel post gara che avrebbe voluto fosse Ostigard a calciare il rigore contro il Pisa, che sliding door fantacalcistica notevole! Visto il risultato, la speranza di chi ha l'ex Monza è che il trend prosegua. Il +3, peraltro, mancava dalla 24a...
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ZIELINSKI - Mai perdere la fiducia nel centrocampista polacco versione 25/26. Anche se viene da 7 partite senza bonus e con 4 insufficienze nella striscia e anche se parte dalla panchina. Perché poi, puntualmente, accade ciò che tutti abbiamo visto contro il Cagliari: gran gol!
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DAVID
- Panchinato in Juve-Bologna? Scelta ampiamente giustificabile, considerata l'annata altalenante. Premiato il coraggio dei fantallenatori che gli hanno dato rinnovato la fiducia schierandolo: 7+3 il bottino ricavato, che non si vedeva dalla 23a.
Fantacalcio.it per Adnkronos