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Fantacalcio, 3 giocatori tornati protagonisti

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Riecco i bonus, i fantallenatori esultano

Fantacalcio, 3 giocatori tornati protagonisti
22 aprile 2026 | 13.51
LETTURA: 1 minuti

Aspettare i giocatori al Fantacalcio non è mai un segnale positivo. L'altra faccia della medaglia racconta però di quei calciatori che trovano quell'episodio positivo che può fungere da svolta personale. Ecco dunque 3 giocatori tornati protagonisti al Fantacalcio dopo il turno numero 33 di Serie A:

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  • COLOMBO - Mister De Rossi ha ammesso nel post gara che avrebbe voluto fosse Ostigard a calciare il rigore contro il Pisa, che sliding door fantacalcistica notevole! Visto il risultato, la speranza di chi ha l'ex Monza è che il trend prosegua. Il +3, peraltro, mancava dalla 24a...


  • ZIELINSKI - Mai perdere la fiducia nel centrocampista polacco versione 25/26. Anche se viene da 7 partite senza bonus e con 4 insufficienze nella striscia e anche se parte dalla panchina. Perché poi, puntualmente, accade ciò che tutti abbiamo visto contro il Cagliari: gran gol!


  • DAVID - Panchinato in Juve-Bologna? Scelta ampiamente giustificabile, considerata l'annata altalenante. Premiato il coraggio dei fantallenatori che gli hanno dato rinnovato la fiducia schierandolo: 7+3 il bottino ricavato, che non si vedeva dalla 23a. 

 

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Fantacalcio.it per Adnkronos

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