Fantacalcio, 3 rigoristi delle big

Chi di loro è tra i tuoi obiettivi all'asta?

Fantacalcio, 3 rigoristi delle big
13 agosto 2025 | 14.43
LETTURA: 1 minuti

La Serie A 25/26 si avvicina e, con essa, lo studio dei migliori affari da completare. Scopriamo di seguito 3 rigoristi delle big da prendere all'asta del Fantacalcio. Chi di questi è nella tua lista? 

Asta Fantacalcio, 3 rigoristi delle big da prendere

CALHANOGLU (Inter) - Perché lui in primis? Semplice. Partiamo dal dato sui rigori segnati: 19 su 20 in tutta la carriera in Serie A, un solo errore l'anno scorso. Sarà anche il primo battitore di angoli e punizioni. E dopo l'ultimo campionato, non si pagherà di certo come un super-top di reparto.

 

LUKAKU (Napoli) - Il fatto che gli azzurri quest'anno abbiano anche la Champions non vi spaventi. Anzi, sia un ulteriore incentivo a puntare sul belga. Che ha numeri molto simili a Calhanoglu: 17 rigori segnati su 19 in Serie A, media elevatissima, spetteranno ancora a lui. E occhio: stavolta avrà svolto l'intera preparazione estiva agli ordini di Conte...

 

PULISIC (Milan) - Rigorista molto più 'giovane': tutti i 4 penalty calciati risalgono all'ultima Serie A, 3 di questi con esito positivo. Trend che può essere preservato e magari migliorato: i rossoneri avranno solo il campionato a cui pensare, motivo in più per andare sul gioiello americano titolarissimo, letale in zona bonus. E, appunto, primo indiziato dagli 11 metri. 

 

