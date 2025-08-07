Fantacalcio, perché comprare (e perché no) Luka Modric

Un nome che non ha bisogno di presentazioni, che arriva in Serie A per smentire chi lo crede a fine carriera. Luka Modric è pronto ad una nuova avventura.

Luka Modri? (Zara, 9 settembre 1985) è un calciatore croato, centrocampista del Milan e della nazionale croata.

Cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria, arriva in prima squadra nel 2005 con cui sale alla ribalta del grande calcio, con cui ha vinto 3 campionati di Croazia, 1 Supercoppa di Croazia e 2 coppe di Croazia. Nel 2008 passa al Tottenham, prima di trasferirsi al Real Madrid nel 2012. Con la casacca dei blancos vince tutto: 4 volte la Liga, 5 Supercoppa di Spagna, 2 Copa del Rey, 6 Champions League, 5 Supercoppa Europea, 6 Coppe del Mondo per Club. Nel 2018 ha vinto anche il Pallone d'Oro, dopo il titolo di vicecampione del mondo con la Croazia. Il 14 luglio 2025 viene acquistato a titolo gratuito dal Milan.

Centrocampista di livello stellare, il suo curriculum parla da solo. Regista, mezzala e rifinitore: le sue doti da stella lo rendono uno dei nomi più importanti della nostra Serie A, nonostante la carta di identità non più verde. Di piede destro, ma il sinistro non è da meno: passatore raffinato e interprete dal grande IQ, ama rifinire l'azione o concludere dalla distanza. È letale anche dai calci piazzati.

Il suo ruolo al Fantacalcio Classic è quello di centrocampista, mentre al Mantra è listato come C.

Arriva in Serie A per restare ad alto livello, non certo per anticipare il pensionamento dal calcio giocato. Sarà il cuore pulsante del centrocampo di Allegri e, in una stagione senza coppe, può trovare la giusta continuità in campionato. Potenziale tiratore di calci piazzati, occhio anche ai bonus dalla distanza.

L'età e la tenuta fisica possono incidere, ma occhio al pericolo hype. Non strapagatelo e fate attenzione a superare la quota dei 40 fc su 1000. Per quanto sia un centrocampista di livello stellare, non parliamo di una macchina da gol. E i soli buoni voti potrebbero valere il giusto poi al Fantacalcio.

Classe 1985, ha disputato 842 partite con le maglie di club, segnando 89 reti e regalando ai compagni 140 assist.