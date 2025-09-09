circle x black
Fantacalcio, perché comprare (e perché no) Rasmus Hojlund

Nuovo acquisto del Napoli, lo acquisterete nella vostra fantasquadra?

Rasmus Hojlund (Fotogramma/Ipa)
Rasmus Hojlund (Fotogramma/Ipa)
09 settembre 2025 | 10.25
LETTURA: 1 minuti

Torna in Serie A dopo la brutta esperienza al Manchester United, Hojlund si candida a nuovo inamovibile di Conte.

Rasmus Winther Højlund (Copenaghen, 4 febbraio 2003) è un calciatore danese, attaccante del Napoli, in prestito dal Manchester Utd, e della nazionale danese.

Cresciuto nelle giovanili del Copenaghen, nel 2020 approda in prima squadra. Nel 2022 il trasferimento allo Sturm Graz, prima della cessione all'Atalanta qualche mese più tardi. Nel 2023 approda al Manchester United, con il quale ha vinto 1 coppa di Inghilterra.

Il 1 settembre 2025 viene acquistato a titolo definitivo dal Napoli.

Centravanti ben strutturato fisicamente, di 191 centimetri che che si distingue nel gioco aereo, ma anche e soprattutto nell'attacco della profondità. Ama danzare sulla linea del fuorigioco e attaccare gli spazi per sprigionarsi in velocità. Un finalizzatore che non spicca però per gioco spalle alla porta. 

Il suo ruolo al Fantacalcio Classic è quello di attaccante, mentre al Mantra è listato come Pc.

Perché comprare Rasmus Hojlund al Fantacalcio

Arriva per giocare titolare e ha tutte le carte in regola per spaccare il campionato. Può portare davvero tanti bonus.

 

Perché non comprare Rasmus Hojlund al Fantacalcio

Complice l'infortunio di Lukaku, è un top di reparto. Occhio all'hype che farà schizzare il prezzo. Seguite la FVM di 186 fc su 1000 per evitare brutte sorprese.

Rasmus Hojlund, le statistiche

Classe 2003, ha disputato 211 partite con le maglie di club, raccogliendo 70 gol, 18 assist, 15 ammonizioni e 0 espulsioni. 

La fantascheda di Rasmus Hojlund

Valore assoluto del calciatore: 4/5

Valore fantacalcistico dell'acquisto: 5/5

Continuità: 4/5

Potenziale titolarità: 4.5/5

Resistenza agli infortuni: 4/5

Tendenza al bonus in proporzione al ruolo: 5/5

 

