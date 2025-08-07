circle x black
Cerca nel sito
 

Fantacalcio, tre giocatori delle neopromosse da prendere

sponsor

Chi di loro è tra i tuoi obiettivi all'asta?

Fantacalcio, tre giocatori delle neopromosse da prendere
07 agosto 2025 | 14.29
LETTURA: 1 minuti

La Serie A 25/26 si avvicina e, con essa, lo studio dei migliori affari da completare. Scopriamo di seguito tre giocatori dalle neopromosse da prendere al Fantacalcio. Chi di questi è nella tua lista di obiettivi alla prossima asta?

  • COLLOCOLO (Cremonese): quotazione 8 - Tra i protagonisti assoluti della cavalcata grigiorossa verso la Serie A con 7 gol e 2 assist in 30 presenze. Leggermente incline alle ammonizioni (7 in totale), ma in generale è un profilo più che stuzzicante: da titolare, con licenza di inserimenti in area, può portare più di qualche gioia.

  • TRAMONI (Pisa): quotazione 12 - Innegabile che ci sia un certo hype su di lui, logica conseguenza di quanto fatto l'anno scorso con bel 13 gol e 3 assist all'attivo. E anche (forse soprattutto) perché listato centrocampista, col vantaggio di agire nei due dietro la punta. Magari non porterà lo stesso bottino di bonus, ma avvicinarsi sarebbe già tanta roba.

  • PINAMONTI (Sassuolo): quotazione 16  - Si parla forse un po' poco di lui che però, numeri alla mano, potrebbe rappresentare il perfetto terzo slot. In doppia cifra di gol anche l'anno scorso col Genoa, così come nella sua ultima annata (quella precedente) proprio in neroverde. Affidabilità e costanza: why not? 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
News to go
L'Italia brucia di nuovo con l'anticiclone Pluto
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia
Nozze Cirielli-Campitiello, il lancio del riso sugli sposi dopo il sì - Video
Botte e insulti ad anziani e disabili in due Rsa di Pachino: 12 arresti - Video
Tesla 'premia' Musk con un mega pacchetto di azioni
News to go
Caro carburante, quanto costa viaggiare in Italia
News to go
Arriva lo scudo penale per i medici


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza