Gutierrez al Napoli, ruolo e quotazione

Nuovo acquisto per la società di De Laurentiis

Miguel Gutiérrez Ortega - (Ipa/Fotogramma)
19 agosto 2025 | 16.39
Ennesimo acquisto per il Napoli, una delle società che più ha investito sul calciomercato.  Miguel Gutierrez è un nuovo giocatore azzurro. L'esterno mancino lascia il Girona e approda in Serie A grazie ad un'operazione da quasi 20 milioni di euro. Un investimento importante per Conte, che aggiunge nuove forze sull'out difensivo. Di seguito, l'annuncio del club.

"La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club.

Nato il 27 luglio 2001, il calciatore spagnolo è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, vincendo nel 2020 la UEFA Youth League e siglando un gol decisivo nella finale contro il Benfica. Nell'aprile 2021 fa il suo esordio in prima squadra, in occasione della vittoria esterna del Real Madrid contro il Cadice. Nell'estate del 2022 approda al Girona, mettendo a referto sei reti e diciotto assist in centotredici presenze. Ha vinto, con la nazionale spagnola, un oro olimpico a Parigi '24, segnando una rete nel match contro la Repubblica Dominicana.

Benvenuto, Miguel!".

Pronto a debuttare in Serie A con la maglia del Napoli, i fantallenatori dovranno attendere la prima metà di settembre per vederlo in campo. Attualmente in convalescenza da un lungo infortunio, Gutierrez rientrerà a pieno regime dopo la prima sosta per le nazionali. Di lì si giocherà il posto sull'out sinistro con Mathias Olivera, ad oggi titolare. L'ormai ex Girona si alternerà molto con l'uruguaiano, soprattutto nelle settimane di coppa.

