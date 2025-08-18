Infortunio Lukaku: lesione muscolare di alto grado

Doccia gelata per Conte e per il Napoli: l'infortunio di Romelu Lukaku è più grave del previsto. Per il belga si teme un lunghissimo stop, come notificato dal club azzurro attraverso una breve nota ufficiale.

L'ex United si è sottoposto stamane agli esami strumentali e rischia di essere sottoposto ad intervento chirurgico per rimarginare la lesione muscolare rimediata nell'ultima amichevole precampionato.

Il comunicato ufficiale: "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica".

Pessime notizie anche per i fantallenatori, che dovranno rinunciare a Lukaku per una buona fetta di questa prima parte di stagione. Il belga sarà out per i prossimi 2-3 mesi, con l'incognita operazione chirurgica ad allungare potenzialmente la degenza. Dovesse sottoporsi ad eventuali interventi, Lukaku rischia di restare ai box per un minimo di 4 mesi.

Attenzione ora a quello che succederà sul mercato. Con Lukaku out ed il solo Lucca a disposizione, il Napoli tornerà con forza su un papabile centravanti. Zirkzee, Hojlund, Jackson e Krstovic sono tutte piste da monitorare già nelle prossime ore.

Fantacalcio.it per Adnkronos