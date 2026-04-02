Inter, le condizioni di Lautaro e Mkhitaryan

Se da un lato c'è da fare i conti con l'infortunio di Yann Bisseck, dall'altro in casa Inter si può sorridere per le condizioni di Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu infatti oggi alla Pinetina ha ritrovato il gruppo al gran completo.

Si è regolarmente allenato anche il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan, recuperato dai problemi fisici che lo hanno costretto a saltare il secondo tempo in campionato contro l'Atalanta e la sfida di Firenze.

Buone notizie anche per quanto riguarda Lautaro Martinez : l'attaccante argentino è ormai recuperato dopo un mese di stop dall'infortunio e domenica sera a San Siro contro i giallorossi potrebbe ritrovare un posto da titolare.

Fantacalcio.it per Adnkronos