Juve: Szczesny a disposizione, OUT Kean

Massimiliano Allegri in conferenza stampa. I titoli, come sempre quando si presenta a parlare l'allenatore bianconero, di certo non mancano.



Szczesny è a disposizione: è questa la notizia di oggi, il tecnico deciderà domani se far giocare lui o Perin in Sardegna. Ma ha assicurato: "Non ho grandi dubbi di formazione". L'unico, forse, lo ha annunciato lui stesso: "Gioca uno tra Chiesa e Yildiz".

Sugli infortunati: "Abbiamo Kean fuori e Milik che sta recuperando la migliore condizione".

Si è poi così espresso sull'ipotesi di turnover contro il Cagliari in vista della Coppa Italia: "No, la partita più importante è quella di domani, ci sarà tempo per pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia e, quindi, alla migliore formazione possibile da schierare martedì prossimo a Roma contro la Lazio. Sarebbe un errore non focalizzare tutta la nostra attenzione sulla gara di Cagliari. Una vittoria in Sardegna ci permetterebbe di fare un bel salto in classifica".





Fantacalcio.it per Adnkronos