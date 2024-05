Juventus, infortunio per Danilo

Brutte notizie per la Juventus che dovrà fare a meno di Danilo per il prossimo impegno di campionato contro la Salernitana. Ma non solo, perché il difensore potrebbe saltare anche la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 15 maggio.

A comunicare la notizia ci ha pensato la stessa Juventus attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali: "Danilo, nel corso della gara di ieri sera (5 maggio 2024, ndr) Roma-Juventus, ha riferito un fastidio muscolare alla coscia sinistra. Il calciatore questa mattina è stato sottoposto a esami strumentali presso il J|Medical che hanno rilevato una lesione miotendinea di basso grado del bicipite femorale.

Danilo ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".

Allegri ed i fantallenatori dovranno fare a meno di Danilo per il prossimo turno di Serie A. Per questo motivo, il tecnico dei bianconeri dovrà correre ai ripari e ridisegnare la linea difensiva: con ogni probabilità toccherà a Rugani prendere il suo posto in campo.

Stagione comunque deludente al Fantacalcio per il brasiliano, con un solo gol ed un assist in 26 presenze.

Fantacalcio.it per Adnkronos