Lecce, preso Cheddira dal Sassuolo

Ufficiale: rinforzo per l'attacco salentino, la nota del club

Walid Cheddira (Fotogramma/Ipa)
Walid Cheddira (Fotogramma/Ipa)
23 gennaio 2026 | 10.57
LETTURA: 1 minuti

La notizia era nell'aria da giorni, ora è arrivata anche l'ufficialità: Walid Cheddira è un nuovo attaccante del Lecce. L'ex Sassuolo prende quindi il posto nella rosa salentina dell'infortunato Camarda.
Il comunicato del club salentino: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Walid Cheddira dalla S.S.C. Napoli. L’attaccante classe 1998 vestirà la maglia numero 99". 

I numeri di Cheddira al Fantacalcio: poco spazio al Sassuolo, spesso da subentrato Cheddira non ha mai trovato continuità in questa prima parte di stagione con Grosso. A referto solo un gol, la seconda giornata nella sconfitta 2-1 di San Siro contro l'Inter. Ora essere più protagonista al Lecce dove ritrova Eusebio Di Francesco, suo allenatore ai tempi del Frosinone. Occhio quindi al Fantacalcio: si tratta di un profilo interessante per completare l'attacco nonostante il ballottaggio con Stulic. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

