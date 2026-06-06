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Maignan potrebbe lasciare il Milan nonostante il rinnovo

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Contratto blindato fino al 2031, ma il portiere non è sicuro di restare

Mike Maignan - (Ipa)
Mike Maignan - (Ipa)
06 giugno 2026 | 08.39
LETTURA: 1 minuti

Pochi mesi fa ha rinnovato fino al 2031 il contratto che lo lega al Milan, ma il futuro di Mike Maignan potrebbe essere lontano dai rossoneri.

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Il portiere francese starebbe riflettendo sulla possibilità di lasciare il Milan nella prossima sessione di calciomercato. La sua permanenza a Milano era fortemente legata alla presenza di Tare e Allegri, ma dopo il loro esonero la situazione potrebbe radicalmente cambiare.

A pesare potrebbe essere anche la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'entourage di Maignan valuterà eventuali proposte per il portiere transalpino che in passato era finito nel mirino di Chelsea e Bayern Monaco.

Nella stagione appena andata agli archivi, Mike Maignan ha mantenuto una fantamedia di 5,42 subendo 35 gol in 37 partite in cui è andato a voto. Per lui anche 12 clean sheet e 2 rigori parati.

Fantacalcio.it per Adnkronos

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