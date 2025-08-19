circle x black
Milan, le condizioni di Leao

Il portoghese lamenta un affaticamento muscolare al polpaccio

Rafael Leao - (Ipa/Fotogramma)
19 agosto 2025 | 14.33
LETTURA: 1 minuti

Meno di una settimana all'esordio in campionato, ma mister Allegri e il suo staff sono già costretti a incrociare le dita. Leao è fortemente in dubbio per la prima giornata di Serie A. Il portoghese infatti è uscito malconcio dalla gara di Coppa Italia contro il Bari, preoccupando i tifosi e i fantallenatori.

Oggi sono previsti gli esami strumentali per Leao, che faranno chiarezza sulle condizioni del suo polpaccio e daranno indicazioni ben precise in vista della gara di campionato a San Siro contro la Cremonese. Nessun pessimismo, ma di certo la prima gara di campionato è a forte rischio per l'attaccante portoghese. 

Nell'attacco rossonero Gimenez scalpita dal 1', pronto in caso di assenza di Leao. Il messicano ha dato buone risposte nei nuovi meccanismi di Allegri, mettendo a segno anche un assist nella sfida contro il Bari. 

 

