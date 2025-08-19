Milan, le condizioni di Leao

Meno di una settimana all'esordio in campionato, ma mister Allegri e il suo staff sono già costretti a incrociare le dita. Leao è fortemente in dubbio per la prima giornata di Serie A. Il portoghese infatti è uscito malconcio dalla gara di Coppa Italia contro il Bari, preoccupando i tifosi e i fantallenatori.

Oggi sono previsti gli esami strumentali per Leao, che faranno chiarezza sulle condizioni del suo polpaccio e daranno indicazioni ben precise in vista della gara di campionato a San Siro contro la Cremonese. Nessun pessimismo, ma di certo la prima gara di campionato è a forte rischio per l'attaccante portoghese.

Nell'attacco rossonero Gimenez scalpita dal 1', pronto in caso di assenza di Leao. Il messicano ha dato buone risposte nei nuovi meccanismi di Allegri, mettendo a segno anche un assist nella sfida contro il Bari.

Fantacalcio.it per Adnkronos