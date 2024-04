News su Immobile, Vitinha, Bellanova e Ferguson

Le ultime dai campi di allenamento della Serie A in vista della 33esima giornata di campionato

Genoa, 5 assenti contro la Lazio

Domani il Grifone impegnato a Marassi contro la Lazio, mister Gilardino dovrà fare a meno dei lungodegenti Matturro e Malinovskyi. Mancheranno, inoltre, Vitinha, Bani e Messias. L’attaccante portoghese è ancora alle prese con una tendinite che si trascina dal match di Torino contro la Juve e spera di tornare a disposizione il prima possibile.

Bologna, operato Ferguson



"In seguito all’infortunio subìto in occasione della partita Bologna-Monza di sabato scorso, Lewis Ferguson è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro", questa la nota ufficiale del Bologna sulle condizioni del centrocampista scozzese che spera di tornare in campo tra circa sei mesi.

Lazio, Immobile e Romagnoli in gruppo

Buone notizie per la Lazio allenata da Igor Tudor che ritrova due pedine fondamentali per affrontare venerdì il Genoa: infatti Immobile e Romagnoli sono tornati a lavorare in gruppo e ci saranno nel prossimo turno di campionato. L'infermeria dunque inizia a svuotarsi, con i soli Provedel , Zaccagni e Guendouzi fermi ai box.

Torino, Bellanova OK

Possono tirare un sospiro di sollievo sia Ivan Juric che i fantallenatori. Nessun problema, infatti, per Raoul Bellanova dopo il derby con la Juventus. L'esterno granata era uscito malconcio nel finale, ma ci sarà in campo domenica contro il Frosinone.

Fantacalcio.it per Adnkronos