Pisa: tegola Stengs, si opera

Il centrocampista offensivo condizionato da un problema muscolare agli adduttori

Calvin Stengs (Fotogramma/Ipa)
25 settembre 2025 | 12.16
Tegola Stengs in casa Pisa: il calciatore olandese ha deciso di operarsi a causa di un problema agli adduttori. Un brutto guaio muscolare, l'intervento verrà svolto in Finlandia.

I tempi di recupero possiamo ipotizzare possano aggirarsi tra i due e i tre mesi, insomma Stengs rischia di tornare arruolabile da dicembre. 
Una notizia che non farà piacere a mister Gilardino e ai fantallenatori, che avevano scommesso sull'ex Feyenoord per il centrocampo. 

Prima della sfida di lunedì contro il Napoli, Gilardino era stato chiaro in conferenza stampa: "Stengs ha avuto un problema all'adduttore. Aspettiamo gli ultimi esiti ma credo che l'infortunio all'adduttore sia stato grave. Speriamo che i tempi non siano lunghi, se non lunghissimi". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

