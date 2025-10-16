circle x black
Roma, le condizioni di Angelino e Bailey

Giallorossi al lavoro verso la sfida interna di sabato contro l'Inter

16 ottobre 2025 | 16.57
C'è una sola assenza che preoccupa Gian Piero Gasperini in vista della sfida tra Roma e Inter in programma sabato sera allo Stadio Olimpico.

Quest'oggi ,a Trigoria, Angelino ha continuano a non allenarsi in gruppo, ancora in dubbio verso il match contro i nerazzurri.

L'esterno brasiliano dunque rischia concretamente di non essere convocato nella sfida di sabato contro l'Inter, ma anche in caso di convocazione non sembrerebbe destinato a giocare dal primo minuto con Tsimikas pronto a prendere il suo posto sulla corsia mancina. Secondo giorno di lavoro parziale in gruppo, invece, per Leon Bailey che può essere convocato. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

