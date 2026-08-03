circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, nuovo infortunio per Wesley

sponsor

Problema alla caviglia per il difensore

Wesley - (Ipa)
Wesley - (Ipa)
03 agosto 2026 | 09.57
LETTURA: 1 minuti

Ha saltato i Mondiali per un infortunio e adesso la Roma torna a preoccuparsi sulle condizioni di Wesley. 

L'esterno brasiliano ha interrotto anzitempo l'allenamento, secondo un programma già concordato con lo staff medico, a causa di una lieve distorsione alla caviglia rimediata proprio nel match contro il Cardiff City.

Non si tratta comunque di un problema grave per l'esterno brasiliano che dovrebbe tornare in campo già nei prossimi giorni, ma senza rischiare inutilmente di avere ricadute in vista dell'inizio del campionato.

Un campanello d'allarme comunque per un calciatore che ha subito tanti problemi fisici nell'ultimo anno. Anche i fantallenatori seguono la vicenda con attenzione in vista delle prossime aste. 

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina" - Video
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no" - Video﻿
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza