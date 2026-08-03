Roma, nuovo infortunio per Wesley

Problema alla caviglia per il difensore
Ha saltato i Mondiali per un infortunio e adesso la Roma torna a preoccuparsi sulle condizioni di Wesley.
L'esterno brasiliano ha interrotto anzitempo l'allenamento, secondo un programma già concordato con lo staff medico, a causa di una lieve distorsione alla caviglia rimediata proprio nel match contro il Cardiff City.
Non si tratta comunque di un problema grave per l'esterno brasiliano che dovrebbe tornare in campo già nei prossimi giorni, ma senza rischiare inutilmente di avere ricadute in vista dell'inizio del campionato.
Un campanello d'allarme comunque per un calciatore che ha subito tanti problemi fisici nell'ultimo anno. Anche i fantallenatori seguono la vicenda con attenzione in vista delle prossime aste.
Fantacalcio.it per Adnkronos