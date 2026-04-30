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Roma, si ferma Zaragoza

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Il calciatore può saltare la sfida di lunedì contro la Fiorentina

Bryan Zaragoza (Fotogramma/Ipa)
Bryan Zaragoza (Fotogramma/Ipa)
30 aprile 2026 | 16.23
LETTURA: 1 minuti

Andato a voto appena tre volte da quando è arrivato alla Roma nel campionato italiano, Bryan Zaragoza rischia di saltare la partita in programma lunedì sera all'Olimpico dei giallorossi contro la Fiorentina.

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Il giocatore spagnolo, infatti, si sarebbe fermato nelle scorse ore in allenamento a causa di una infiammazione al ginocchio. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno dallo staff medico, ma è concreto il rischio di un forfait lunedì sera contro la compagine viola

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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