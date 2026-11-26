Un problema lo sta tenendo fuori dagli allenamenti

Fiato sospeso per Gattuso e per i fantallenatori. Kenneth Taylor è in dubbio per la gara contro il Torino.

L'ex centrocampista dell'Ajax, infatti, non ha completato l'allenamento di ieri a causa di un problema fisico che lo ha condizionato nelle ultime 24 ore. Anche oggi non ha svolto la seduta con il resto del gruppo, lavorando in maniera personalizzata in piscina.

Le condizioni di Taylor saranno monitorate nelle prossime ore dallo staff medico della Lazio. Ad oggi, c'è il rischio che l'olandese possa saltare la gara in calendario contro il Torino. Resta da capire se solo dal primo minuto o se sarà costretto a dare forfait anche tra i convocati.

Fantacalcio.it per Adnkronos