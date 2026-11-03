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Udinese, Zanetti è il nuovo allenatore

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Cambio sulla panchina bianconera, sollevato dall'incarico Runjaic

Paolo Zanetti - (Ipa)
Paolo Zanetti - (Ipa)
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03 novembre 2026 | 12.02
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Terminata l'avventura di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese, è arrivato il momento per la squadra friulana di affidarsi a un nuovo allenatore. Nella serata di lunedì è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club bianconero, Paolo Zanetti è il nuovo allenatore: "Udinese Calcio è lieta di annunciare di aver affidato a Paolo Zanetti la guida tecnica della prima squadra. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Nato a Valdagno, in provincia di Vicenza, il 16 dicembre 1982, Zanetti vanta una carriera da calciatore, durante la quale ha vestito, tra le altre, le maglie di Torino e Atalanta, collezionando anche cinque presenze con la Nazionale Under 21. Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso immediatamente la carriera da allenatore, guidando la formazione Berretti della Reggiana a soli 33 anni. Il suo percorso nel calcio professionistico inizia nella stagione 2017/2018 alla guida del Südtirol, con cui ottiene risultati importanti che, dopo due stagioni a Bolzano, gli valgono la chiamata dell’Ascoli in Serie B. La stagione della consacrazione è la 2020/2021, quando conduce il Venezia alla promozione in Serie A, riportando i lagunari nella massima serie dopo 19 anni di assenza.

Zanetti resta sulla panchina del Venezia anche nella stagione successiva, prima di trasferirsi all’Empoli, con cui conquista una tranquilla salvezza nell’annata 2022/2023. La sua ultima esperienza in Serie A è quella sulla panchina del Verona, squadra che conduce al quattordicesimo posto nella stagione 2024/2025 e con cui rimane fino al febbraio 2026.
Ora per Paolo Zanetti si apre una nuova sfida: guidare l’Udinese e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in bianconero.
Il nuovo allenatore dirigerà domani pomeriggio la prima seduta di allenamento. La conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì alle ore 15.00.

A mister Zanetti e a tutto il suo gruppo di lavoro va il caloroso benvenuto da parte dell’intero club.

Benvenuto a Udine, mister!".

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

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