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Ferrari, Vasseur in ospedale: oggi non sarà con il team a Montecarlo

Il team principal della Rossa è in osservazione dopo una serie di accertamenti medici

Frederic Vasseur - IPA
Frederic Vasseur - IPA
06 giugno 2026 | 10.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Frederic Vasseur non sarà presente oggi, sabato 6 giugno, al circuito di Montecarlo (dove sono previste le qualifiche per la gara di domani). Il team principal della Ferrari è in osservazione in un ospedale locale dopo una serie di accertamenti medici. La notizia è stata data direttamente dal team di Maranello con un comunicato: "Fred Vasseur - si legge - non sarà presente in circuito oggi. A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale".

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E ancora: "Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista".

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Ferrari Vasseur Fred Vasseur Vasseur ospedale Gp Montecarlo
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