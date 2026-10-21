Juan Carlos Ferrero sarà il nuovo allenatore di Jannik Sinner? Il futuro, sempre più in bilico, di Darren Cahill, che potrebbe lasciare il suo ruolo da supercoach dell'azzurro, ha rilanciato le quotazione dell'ex allenatore di Carlos Alcaraz, separatosi dallo spagnolo all'inizio dello scorso anno.

Ferrero stesso non ha escluso la possibilità di allenare Sinner, nonostante questo possa creare qualche malumore in Spagna, considerata la rivalità proprio con Alcaraz: "Sinner è un giocatore spettacolare. Credo che abbia già dimostrato che, quando è al massimo della forma, sia molto difficile da battere", ha detto in un'intervista ad As, "capisco che gli spagnoli potrebbero essere infastiditi da un'eventuale collaborazione perché potrebbero vederlo come uno sgarbo contro Carlos. Io sto cercando di crescere come allenatore e, se si presentasse un'opportunità di questa portata, credo che la gente dovrebbe capirlo".

"Magari troverei comunque le motivazioni per allenare nuovamente un ragazzo di 16-17 anni, ma per il momento propendo per un tennista già nel circuito e con le idee chiare", ha spiegato Ferrero, "che sia Sinner o un altro giocatore, per forza di cosa ci si troverà contro qualcuno".